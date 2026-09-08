Congress: राहुल गांधी अपने हिसाब से बना रहे कांग्रेस की नई टीम, वरिष्ठ नेताओं को दे रहे संदेश

Rahul Gandhi Political Strategy: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति बदल दी है। राहुल गांधी अब जेन-जी और महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे है। वहीं राहुल गांधी अब संगठन में भी अपनी पसंद के नेताओं को आगे बढ़ाने और अपनी टीम तैयार करने को लेकर पहले से अधिक सक्रिय भी नजर आ रहे है। इसको लेकर उन्होंने दो दिन तक पार्टी सचिवों के पद के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए।