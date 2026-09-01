पंजाब चुनाव से पहले AAP का बड़ा दांव! हवारा की पैरोल पर बदला रुख, क्या पंथिक वोट साधने की तैयारी?

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए है। साथ ही चुनाव को लेकर सियासी रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जेल में बंद सिख उग्रवादियों का मुद्दा एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में आ गया है। पंथिक वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी सियासी चाल चल दी है।