हरियाणा के पलवल में भीषण सड़क हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई पिकअप, 5 की मौत, 16 घायल

हरियाणा के पलवल में हुए इस भीषण सड़क हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जबकि पिकअप चालक के भी घटनास्थल से फरार होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने फरार ट्रक चालक और पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों वाहन चालकों की तलाश कर रही है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा कि घायलों और मृतकों के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, मामले के संबंध में पुलिस की ओर से अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।