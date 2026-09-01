छात्रों की बदली राह, पहले भारत फिर विदेश में पढ़ाई करने का चुन रहे हैं विकल्प

विदेश जाकर पढ़ाई करना लंबे समय से भारतीय छात्रों का बड़ा सपना रहा है। लेकिन अब छात्र अपनी योजना बदल रहे हैं। पहले भारत (India) में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए विदेश (Foreign) जाना उन्हें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कैम्ब्रिज डेस्टिनेशन सर्वे 2025-26 के अनुसार, साल 2025 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में से 50% ने स्नातक की पढ़ाई के लिए भारत में ही रहने का विकल्प चुना, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 47% था। दूसरी ओर विदेश जाने वाले छात्रों की हिस्सेदारी भी 42% से घटकर 40% रह गई।