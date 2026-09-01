सीजेपी के विरोध मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के पिछले आंदोलन के दौरान 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज 13 एफआईआर रद्द करने के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से किए फैसले के बाद वह इन एफआईआर में कार्रवाई नहीं चाहती इसलिए इन्हें खत्म किया जाए। मांग की गई है कि इसके लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का उपयोग कर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। अर्जी में प्रदर्शनकारियों में पहचाने गए आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2873 लोगों पर नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है।