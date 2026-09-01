कांग्रेस की नई रणनीति, ‘हिंदू ध्रुवीकरण’ का मुकाबला करेगी ‘सम्मान की राजनीति’

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस (Congress) ने बीजेपी (BJP) के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के राजनीतिक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी अब सीधे उसी राजनीतिक भाषा में जवाब देने के बजाय सामाजिक सम्मान, हिस्सेदारी और अधिकार को अपने नए विमर्श का आधार बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति को हिस्सेदारी, दलितों को सम्मान, महिलाओं को स्वतंत्रता, युवाओं को अवसर और आदिवासी-अल्पसंख्यकों को अधिकार देने जैसे मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाया जा रहा है। इसे कांग्रेस के आक्रामक राजनीतिक नैरेटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय के मुद्दों को चुनावी रणनीति से जोड़कर व्यापक राजनीतिक समर्थन तैयार करने की कोशिश है।