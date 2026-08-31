‘हमने मौत को करीब से देखा’ नेपाल बाढ़ से बचकर लौटे मजदूरों ने सुनाई दर्दनाक कहानी, असम के 8 मजदूर लौटे घर, 8 अब भी लापता

Nepal Flood Latest News: नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बीच फंसे असम के आठ मजदूर सुरक्षित अपने घर लौट आए। इससे उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले असम के आठ अन्य लोग अब भी लापता हैं। सभी मजदूर नेपाल के पहाड़ी इलाके में स्थित अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। बाढ़ के दौरान अचानक घाटी में मलबे और पानी का तेज बहाव आया, जिसने रास्ते में आने वाले इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। जान बचाने के लिए मजदूरों का समूह पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां उन्हें करीब दो दिन तक बिना भोजन और साफ पानी के रहना पड़ा।