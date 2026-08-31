Nepal Flood Video: नेपाल में तबाही के बीच चमत्कार! 3 दिन तक मलबे में दबी रही 6 साल की बच्ची, जिंदा निकली

Nepal Flood: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने राहत और बचाव अभियान में जुटे लोगों को भी हैरान कर दिया। रसुवा जिले के तिमुरे इलाके में बचाव दल ने मलबे और मिट्टी के नीचे दबी 6 साल की बच्ची को तीन दिन बाद जिंदा निकाल लिया। बच्ची बाढ़ के बाद मलबे में फंस गई थी और उसके जिंदा होने का पता तब चला, जब सुरक्षाकर्मियों ने मलबे के नीचे से उसकी आवाज सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची को शुक्रवार को मलबे से बाहर निकाला गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए शनिवार को हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।