Punjab University Election: छात्र संघ चुनाव में ABVP की बड़ी जीत, अंकित बिढान बने अध्यक्ष

ABVP ने पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार प्रेसिडेंट पद जीता था। इस बार संगठन ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यह सीट अपने नाम की। इस बार के छात्र संघ चुनाव में जंतर-मंतर प्रदर्शन का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। विपक्षी छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रचार के दौरान इस आंदोलन को मुद्दा बनाकर ABVP को घेरने की भरपूर कोशिश की थी। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके छात्र विंग ने अंकित बिढान के नामांकन और दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि, छात्रों ने इन विवादों को दरकिनार कर ABVP उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।