Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच सद्गुरु ने दिए 1 करोड़ रुपए, 5 देशों के हिमालय बोर्ड का प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं भले ही अलग हों, लेकिन हिमालय को एक साझा प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में देखना जरूरी है। पहाड़ राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानते। इसलिए हिमालय से जुड़े देशों के बीच कम से कम नियमित परामर्श और आपदा प्रबंधन को लेकर एक जैसी कार्ययोजना होनी चाहिए। सद्गुरु ने कहा कि हिमालय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन यह बेहद संवेदनशील भी है। इसके संरक्षण के लिए साझा प्रयासों में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित बोर्ड को जल्द बनाने की जरूरत बताते हुए कहा कि हिमालय को केवल अलग-अलग देशों का क्षेत्र मानने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए साझा प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।