Kalindi Kunj Murder: बेटे से परेशान था पिता, दोस्त को साथ लिया और सुनसान जगह ले गया, दिल्ली में हत्या का खौफनाक मामला

Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 38 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके 64 वर्षीय पिता और पिता के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने पहले युवक के सिर पर पत्थर से हमला किया और फिर कपड़े के टुकड़ों से बनी रस्सी से उसका गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक, मृतक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा था और उसका व्यवहार आक्रामक हो गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान गुल हसन के रूप में की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उसके पिता तलकदार अंसारी और उनके दोस्त मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम के रूप में हुई है। दोनों सिलाई का काम करते हैं।