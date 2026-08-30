Asaduddin Owaisi On RSS: मोहन भागवत के ‘मुस्लिमों को भारत से बाहर करने वाला हिंदू नहीं’ बयान पर ओवैसी का पलटवार, आरएसएस को लेकर लगाए गंभीर आरोप

Mohan Bhagwat: आरएसएस(RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम एकता को लेकर दिए बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भागवत ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, वह हिंदू ही नहीं है। अब ओवैसी ने इस बयान को संघ की 'पुरानी रणनीति' बताते हुए आरएसएस के विचारकों और संस्थापकों के पुराने विचारों का हवाला दिया है। ओवैसी ने रविवार को सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही है। उन्होंने भागवत के बयान को लेकर कहा कि यह संघ के 'प्लेबुक' की पुरानी तरकीब है।