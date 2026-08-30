दिल्ली में AICC दफ्तर के सामने धरना देंगे बिहार कांग्रेस के नेता, आनंद माधव बोले- 10 महीने से नहीं हुई सुनवाई, अब आर-पार की लड़ाई

Bihar Congress protest: बिहार कांग्रेस में असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। नाराज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। 8 सितंबर को बिहार से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विरोध करने दिल्ली जाएंगे। नाराज नेताओं की मुख्य मांग बिहार कांग्रेस के प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को उनके पदों से हटाना है। इसके अलावा, राहुल गांधी से मुलाकात न हो पाने के कारण भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।