आरक्षण पर मांझी-चिराग में तकरार, तेजस्वी बोले- नागपुर के इशारे पर हो रहा सारा ड्रामा, दम है तो जनरल सीट से दोनों लड़ें चुनाव

Tejashwi Yadav on Reservation: बिहार की राजनीति में आरक्षण को लेकर NDA के दो अहम सहयोगियों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही जुबानी जंग पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं के बीच के टकराव को राजनीतिक दिखावा करार दिया और दावा किया कि यह सब नागपुर के इशारे पर हो रहा है। तेजस्वी ने दोनों नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें सच में हिम्मत है, तो वे अपनी आरक्षित सीटों से इस्तीफा दें और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जनरल सीटों से चुनाव लड़ें।