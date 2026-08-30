रक्षाबंधन पर एक साथ आए थे चार भाई-बहन, सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कुचला; तीन की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एक स्थानीय निवासी ने बताया कि टक्कर की तेज आवाज सुनकर वह बाहर आया। वहां सड़क पर चारों भाई-बहन घायल अवस्था में पड़े थे। उसने बताया कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक बहन की हालत बेहद गंभीर थी। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।