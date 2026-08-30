‘राष्ट्रपति की सुरक्षा से सोशल मीडिया सेंसेशन तक’, अब मेजर ऋषभ सिंह साम्ब्याल ने समय से पहले सेना से लिया रिटायरमेंट

Major Rishabh Sambyal Retirement: भारतीय सेना के 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज के अधिकारी मेजर ऋषभ सिंह साम्ब्याल ने समय से पहले सेना से रिटायरमेंट ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एड-डी-कैंप (ADC) के रूप में सेवा के दौरान वह सोशल मीडिया पर खासे लोकप्रिय हुए थे। राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी, अनुशासन और शांत व्यक्तित्व से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद वह इंटरनेट पर एक चर्चित चेहरा बन गए।