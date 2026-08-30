Jharkhand H1N1 Alert: स्वाइन फ्लू को लेकर हाई अलर्ट पर झारखंड, सदर अस्पतालों में 10 बेड रिजर्व

Swine Flu: झारखंड में संभावित H1N1 (स्वाइन फ्लू) के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में निगरानी, जांच और अस्पतालों की तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और लक्षण दिखाई देने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है।