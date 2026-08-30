तेज हवाएं और लैंडिंग की जगह नहीं…18,600 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन

Indian Army High Altitude Rescue Operation: चारों तरफ बर्फ थी। सामने खड़ी पहाड़ी ढलान थी। ऊंचाई भी करीब 18,600 फीट थी। वहां हवाएं इतनी तेज थीं कि हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना आसान नहीं था। इन सब में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वहां सामान्य तरीके से हेलीकॉप्टर उतारने की जगह ही नहीं थी। इसके बावजूद इंडियन आर्मी के एविएशन क्रू ने हार नहीं मानी। टीम ने बेहद जोखिम भरे हालात में एक मरीज को पहाड़ी ढलान से सुरक्षित बाहर निकाला। यह रेस्क्यू नन-कुन माउंटेन रेंज के पास किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में पायलट, ग्राउंड टीम और हेलीकॉप्टर क्रू के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। देखें वीडियो….