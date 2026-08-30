PM मोदी ने खुद जिसे किया फोन, कौन हैं वो मुंबई के कृष्णा शेषाद्री? मन की बात में लिया इंटरव्यू

पीएम मोदी ने 'मन की बात' में बताया कि सोशल मीडिया पर आषाढ़ी एकादशी के दिन की गई एक पोस्ट से उनका ध्यान इस वेबसाइट की तरफ गया। उस पोस्ट में इतिहास को सरल भाषा और डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह आइडिया जितना सरल है, उतना ही असरदार भी है। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति बस एक साल का चयन कर यह जान सकता है कि उस दौर में भारत के किस भू-भाग पर किस राजवंश या राजा का शासन था।