पैकेटबंद फूड पर क्यों लगेगा रेड वार्निंग लेबल? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FSSAI का बड़ा एक्शन

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि उसने उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए पैकेट के सामने लाल रंग का स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें सैचुरेटेड फैट, अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FSSAI ने कार्रवाई की है। कोर्ट ने FSSAI से पैकेज्ड फूड में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बताने वाले 'इंटरप्रिटेटिव FoP लेबल' क्यों नहीं लागू किए गए, इसको लेकर जवाब मांगा था।