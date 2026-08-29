नेपाल बाढ़ का मंजर देख घबराए भारतीय, आंखों के सामने बह गईं 2 बसें, चालक की सूझबूझ से बची 28 यात्रियों की जान

मल्लिनाथ के अनुसार वे 21 अगस्त को हैदराबाद से कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। काठमांडू पहुंचने के बाद बस से मानसरोवर की ओर जाते समय करीब तीन घंटे बाद बट्टार इलाके के पास अचानक मौसम और हालात बदल गए। पास में त्रिशूली नदी बह रही थी और एक पुल भी था। इसी दौरान अचानक विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई दी। यात्रियों को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही पानी का तेज बहाव सड़क की ओर आने लगा। देखते ही देखते सड़क पर पानी और मलबा भर गया। आगे चल रही दो बसें फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गईं और यात्रियों की आंखों के सामने बह गईं।