28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Nepal Flood: जिस गाइड ने भूस्खलन में भारतीय यात्रियों की जान बचाई, नेपाल की आपदा में उसी की हो गई मौत

Nepal Flood Latest News: नेपाल यात्रा से वडोदरा लौटीं दो महिला यात्रियों ने भूस्खलन, बाढ़ और खराब रास्तों के बीच गुजरे मुश्किल हालात बताए। यात्रियों की मदद कर उन्हें सुरक्षित निकालने वाले नेपाली गाइड की बाद में आपदा में मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Aug 28, 2026

nepal flood

नेपाल बाढ़ का दृश्य। फाइल फोटो- आईएएनएस

वडोदरा। नेपाल यात्रा से वडोदरा लौटी दो महिला यात्रियों ने वहां की परिस्थिति बयां की। यात्री परिता शुक्ला ने बताया कि नेपाली गाइड यात्रियों को परिवार की तरह संभालते हैं। भाषा की बाधा के समय मध्यस्थ बनकर सहायता करते हैं। भूस्खलन के दौरान यात्रियों को कीचड़ में न चलना पड़े, इसके लिए उन्होंने बस की व्यवस्था कर सभी को सुरक्षित रवाना किया था।

बाल-बाल बची जान

नेपाल के रास्ते खराब थे। मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा था और बारिश के कारण रास्ते कीचड़ से भरे थे। भूस्खलन की घटनाएं इतनी अधिक थीं कि आवागमन लगातार बाधित हो रहा था। नेपाल से वडोदरा लौटी सुधा गोस्वामी ने भी अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि तेज बहती नदी और पहाड़ से गिरते पत्थरों के बीच कीचड़ से गुजरकर जान बचानी पड़ी। चलते समय करीब डेढ़ फुट बड़ा पत्थर उनके पैर को छूकर निकला, जिससे वे बाल-बाल बचीं।

यात्रा के बाद मिला दुखद समाचार

अहमदाबाद की उड़ान में बैठने के बाद पता चला कि वे जिस पुल से निकली थीं, वह टूट गया था और बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के भयावह दृश्य और मददगार स्थानीय लोगों की याद उनके जेहन में जिंदा है। नेपाल यात्रा में उन्हें अच्छे दर्शन हुए। वापसी में भी उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि यात्रा के बाद उन्हें एक दुखद समाचार मिला। उनकी मदद करने वाले गाइड की इस आपदा में मौत हो गई।

वडोदरा मूल की किन्नरी-मिहिर पटेल लापता

नेपाल में भारी बाढ़ में वडोदरा से जुड़ी न्यूजीलैंड की नागरिक किन्नरी और मिहिर पटेल भी लापता हो गए हैं। दोनों ही कैलास मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। वडोदरा में रहने वाले किन्नरी पटेल के भाई चिराग पटेल ने बताया कि पटेल दंपत्ति ने मुंबई के एक एजेंट के माध्यम से अपनी यात्रा की सीधी बुकिंग की थी। उन्होंने सरकार से इस मामले में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों काठमांडु में थे तब बात हुई थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों के साथ 60 से ज्यादा लोग थे। बाकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं हैं।

Nepal Flood: नेपाल त्रासदी में अंबिकापुर भाजपा नेता की बेटी डॉ. मीना गुप्ता लापता, इंग्लैंड से आई थीं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर

ये भी पढ़ें
Dr. Meena Gupta missing in Nepal Floods

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Aug 2026 02:47 pm

Published on:

28 Aug 2026 02:43 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Nepal Flood: जिस गाइड ने भूस्खलन में भारतीय यात्रियों की जान बचाई, नेपाल की आपदा में उसी की हो गई मौत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Raksha Bandhan 2026: भाई का दिल धड़कता मिला तो छलक पड़े आंसू, रक्षाबंधन पर निधि ने रविराज की कलाई पर बांधी राखी

Rakshabandhan Human Angle Story
अहमदाबाद

‘ऐसी व्यवस्था होगी कि 30 इंच बारिश में भी घरों में नहीं घुसेगा पानी’, अहमदाबाद में जलभराव पर अमित शाह का वादा

Amit Shah on Ahmedabad flooding.
राष्ट्रीय

कांकरिया की पुरानी टॉय ट्रेन होगी विदा, 3.5 करोड़ में आएंगी दो नई ट्रेनें

amc news
अहमदाबाद

28 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित राजकोट गुड्स शेड का लोकार्पण

Inauguration of the Redeveloped Rajkot Goods Shed
अहमदाबाद

आणंद की खुशी चार साल से सैनिकों को भेज रही हैं राखियां

khushi from anand has been sending rakhis to soldiers for four years
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.