Nepal Flood: जिस गाइड ने भूस्खलन में भारतीय यात्रियों की जान बचाई, नेपाल की आपदा में उसी की हो गई मौत

नेपाल में भारी बाढ़ में वडोदरा से जुड़ी न्यूजीलैंड की नागरिक किन्नरी और मिहिर पटेल भी लापता हो गए हैं। दोनों ही कैलास मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। वडोदरा में रहने वाले किन्नरी पटेल के भाई चिराग पटेल ने बताया कि पटेल दंपत्ति ने मुंबई के एक एजेंट के माध्यम से अपनी यात्रा की सीधी बुकिंग की थी। उन्होंने सरकार से इस मामले में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों काठमांडु में थे तब बात हुई थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों के साथ 60 से ज्यादा लोग थे। बाकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं हैं।