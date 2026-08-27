कांकरिया की पुरानी टॉय ट्रेन होगी विदा, 3.5 करोड़ में आएंगी दो नई ट्रेनें

बैठक में प्रशासनिक संवर्ग में विभागाध्यक्ष (एचओडी) स्तर के एक पद पर डिप्टी एचओडी मुकेश पटेल को पदोन्नति देकर एचओडी नियुक्त करने तथा डिप्टी एचओडी के एक पद पर असिस्टेंट मैनेजर कल्पेश पटेल को पदोन्नति देने की मंजूरी दी गई। इंजीनियरिंग के रोड एंड बिल्डिंग विभाग में डिप्टी सिटी इंजीनियर के तीन रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। वहीं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग में डिप्टी सिटी इंजीनियर के कुल 27 पदों में से पदोन्नति से भरे जाने वाले 18 पदों पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ। इस तरह दोनों विभागों में कुल 21 डिप्टी सिटी इंजीनियर पदोन्नति से भरे जाएंगे।