महात्मा गांधी का संदेश प्रासंगिक था, है और आने वाले 100 वर्षों तक रहेगाः अमित शाह

शाह ने कहा कि आज गुजरात विद्यापीठ से 900 विद्यार्थी उपाधि और 11 गोल्ड मेडल लेकर निकल रहे हैं। उन्हें आगे चलकर कई पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना होगा, पर नित्य साधना और स्वाध्याय से समाधान निकलेगा।शाह ने कहा कि गांधी का मानना था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी है, जब तक हमारी भाषा, संस्कृति, श्रम और उद्देश्य राष्ट्रहित से जुड़े न हों। उनका मानना था कि स्वभाषा नहीं है तो स्वराज कभी मिल ही नहीं सकता। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य, हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो स्वतंत्रता मिलने पर भी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे।