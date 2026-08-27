60 लावारिस मरीजों के लिए सिविल अस्पताल के कर्मचारी ही बने परिवार

करुणा मैत्री समूह से जुड़े जैन समाज के युवक-युवतियों ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों और अस्पताल के अधिकारियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने डॉ. चिराग पटेल, डॉ. जस्मीन दीवान, डॉ. पीयूष मित्तल, डॉ. प्रशांत मेहता, डॉ. संजय कापड़िया सहित चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी को राखी बांधी। समूह की ओर से समाज के लिए सेवा कार्य करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालकर्मियों के प्रति सम्मान जताते हुए रक्षाबंधन मनाया गया। डॉ. जोशी ने कहा कि रक्षाबंधन का यह आयोजन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उन मरीजों को अपनत्व देने का प्रयास है, जिनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। रिश्ते खून से ही बनें, यह जरूरी नहीं है, कई बार संवेदना और साथ का एक छोटा-सा धागा भी परिवार का एहसास करा देता है।