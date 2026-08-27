आणंद की खुशी चार साल से सैनिकों को भेज रही हैं राखियां

आणंद. देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आणंद तहसील के मोगरी गांव की छात्रा खुशी वैद्य (18) पिछले चार वर्षों से ‘एक राखी फौजी के नाम’ अभियान चला रही हैं। अभियान के तहत खुशी विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों से राखियां, व्यक्तिगत संदेश और राखी कार्ड एकत्र कर भारतीय सेना के जवानों तक पहुंचाती हैं।

वल्लभ विद्यानगर में प्रथम वर्ष की कॉलेज छात्रा खुशी ने बताया कि सियाचीन ग्लेशियर की प्रेरणादायक यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को करीब से समझने का अवसर मिला। सियाचीन में तैनात सैनिकों के चुनौतीपूर्ण जीवन और परिस्थितियों को समझाने वाली पुस्तकों तथा सियाचीन जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने अभियान की शुरुआत की।

अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय सैनिकों के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिकों द्वारा किए जा रहे समर्पण और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना है।

अभियान के तहत चार वर्षों के दौरान खुशी ने विभिन्न स्कूल-कॉलेजों का दौरा कर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों और कॉलेज के छात्रों को सैनिकों के लिए राखियां तथा व्यक्तिगत संदेश तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यार्थियों से राखियां, व्यक्तिगत संदेश और राखी कार्ड एकत्र किए। इसके बाद इन राखियों और संदेशों को भारतीय सेना के जवानों तक पहुंचाया। खुशी के अनुसार, हर साल करीब 6 हजार राखियां सैनिकों को भेजी जाती हैं। इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर करीब 6 हजार राखियां भारतीय सैनिकों के लिए भेजी हैं।