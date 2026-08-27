बनास डेयरी और सुजुकी का नया प्लांट बनासकांठा जिले के विंछीवाड़ी में आरंभ

विंछीवाड़ी प्लांट बनास डेयरी के ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ मॉडल का हिस्सा है। यहां गोबर से स्वच्छ ईंधन बनेगा। इसके तहत किसानों से एकत्र किए गए गोबर से पहले बायोगैस तैयार की जाएगी। इसके बाद गैस को शुद्ध कर बायो-सीएनजी में बदला जाएगा, जबकि बची हुई स्लरी का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा।

चौधरी ने बताया कि बनासकांठा जिले की डीसा तहसील के दामा में शुरू हुए शुरुआती प्लांट की क्षमता 45 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। अब क्षेत्र में संचालित 4 प्लांटों की संयुक्त क्षमता करीब 340 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। थराद और राधनपुर में दो और प्लांट स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर बनासकांठा क्षेत्र में करीब 30 लाख पशुधन उपलब्ध होने के कारण लगभग 100 ऐसे प्लांट स्थापित करने की क्षमता है।