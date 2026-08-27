Ahmedabad: ब्लड प्रेशर की ‘नकली दवा’ बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

क्राइम ब्रांच की टीम ने पालडी वासणा से बुधवार की रात को दर्शिल संघवी (39) को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि अहमदाबाद में दवा का यह थोक व्यापारी है। यह फर्जी दवाओं का स्टॉक लखनऊ से मंगवाकर अहमदाबाद व अन्य शहरों के सब-डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता था। इसके अलावा टीम ने उत्तरप्रदेश के लखनऊ में बख्शी का तालाब क्षेत्र के गुमानी पुरवा निवासी देवेंद्र यादव (39), और रस्तोगी टोला निवासी उमंग रस्तोगी (34 ) को गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों ही नकली दवा को गुजरात भेजते थे। जांच में सामने आया कि देवेंद्र भारी डिस्काउंट के चक्कर में नकली दवाएं खरीदकर गुजरात में सप्लाई करता था। जून 2026 में महाराष्ट्र के पुणे शहर के विश्रामनगर पुलिस स्टेशन में डुप्लीकेट दवा के केस में पकड़ा जा चुका है। वहीं रस्तोगी ऊंचे दामों पर दवा बेचने वालों से माल खरीदकर गुजरात में सप्लाई करवाता था। खरीद-बिक्री के बीच मोटा कमीशन लेता था। जून 2026 में पुणे विश्रामनगर पुलिस स्टेशन में डुप्लीकेट दवा केस में यह भी गिरफ्तार हो चुका है।