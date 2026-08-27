मिठाई खरीदने से पहले ग्राहक खुद कर सकेंगे मिलावट की जांच

शहर की करीब 1100 होटल-रेस्टोरेंट के किचन में अब सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने होटल संचालकों को किचन में इस तरह कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी जगह कैमरेलगाने होंगे जहां खाद्य पदार्थ तैयार करने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट दिखाई दे।मनपा का कहना है कि इससे होटल में खाना तैयार होने की परिस्थितियों को लेकर ग्राहकों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी। यह जानकारी गुरुवार को मनपा की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष कमलेश पटेल ने दी।पटेल ने बताया कि शहर की करीब 1100 होटलों के किचन में सीसीटीवी लगाने के लिए संबंधित होटल संचालकों को पत्र भेजा गया है। कैमरे ऐसी जगह लगाए जाने हैं, जहां से किचन की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके लिए निर्धारित समयसीमा में व्यवस्था पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।