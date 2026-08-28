Nepal Flood: नेपाल त्रासदी में अंबिकापुर भाजपा नेता की बेटी डॉ. मीना गुप्ता लापता, इंग्लैंड से आई थीं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर

अंबिकापुर। नेपाल में आई भीषण त्रासदी (Massive Tragedy in Nepal) के बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। इनमें भारत समेत अन्य देशों के भी तीर्थयात्री शामिल हैं। इसी बीच अंबिकापुर के वरिष्ठ भाजपा नेता व एल्डरमैन करता राम गुप्ता की बेटी डॉ. मीना गुप्ता भी लापता हो गई हैं। परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। वे इंग्लैंड से पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आई थीं। यात्रा पूरी करने के बाद वे नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित आव्रजन कार्यालय में मौजूद थीं। इसी दौरान आई बाढ़ में तीन मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि डॉ. मीना गुप्ता (Dr. Meena Gupta Missing in Nepal flood) के साथ दल में 80 लोग शामिल थे, फिलहाल सभी लापता बताए जा रहे हैं।