Aldermmen appointment: अंबिकापुर निगम में 9 तो लखनपुर और सीतापुर में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति, इन नामों पर लगी मुहर

अंबिकापुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम के अलावा सीतापुर व लखनपुर नगर पंचायतों के लिए एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की सूची जारी कर दी है। अंबिकापुर निगम में 9 जबकि लखनपुर व सीतापुर नगर पंचायत में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति (Aldermen appointment in Ambikapur Nigam) की गई है। इस नियुक्ति के साथ ही तीनों ही नगरीय निकायों में राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद यह पहला मौका है जब नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई है।