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Aldermmen appointment: अंबिकापुर निगम में 9 तो लखनपुर और सीतापुर में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति, इन नामों पर लगी मुहर

Aldermen appointment in Ambikapur: प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के ढाई साल बाद नगर निगमों व नगर पंचायतों में हुई एल्डरमैन की नियुक्ति, शहर में राजनीतिक हलचल तेज
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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 26, 2026

Aldermen appointment

Aldermen appointment, अंबिकापुर नगर निगम कार्यालय (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम के अलावा सीतापुर व लखनपुर नगर पंचायतों के लिए एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की सूची जारी कर दी है। अंबिकापुर निगम में 9 जबकि लखनपुर व सीतापुर नगर पंचायत में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति (Aldermen appointment in Ambikapur Nigam) की गई है। इस नियुक्ति के साथ ही तीनों ही नगरीय निकायों में राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद यह पहला मौका है जब नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति हुई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए की गई हैं। मनोनीत पार्षदों (Aldermen) को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे आगामी आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे।

अंबिकापुर नगर निगम में जिन एल्डरमैनों की नियुक्ति (Aldermen appointed in Nigam) की गई हैं, उनमें करता राम गुप्ता, सावित्री जायसवाल, राजबहादुर सिंह, शरद सिन्हा, किरण सोनी, संतोष दास, तजिंदर बग्गा, रमेश जायसवाल व श्रीधर केशरी (दिव्यांग) शामिल हैं। इसके साथ ही अंबिकापुर नगर निगम में महापौर और 48 पार्षद के अलावा 9 मनोनीत पार्षद हो गए हैं।

सूची में अपना नाम देखकर नवनियुक्त एल्डरमैनों व उनके परिजनों तथा समर्थकों में हर्ष का माहौल है। परिजनों ने उनका मुंह मीठा कराकर व फूल माला पहनाकर स्वागत (Welcome to New Aldermen) किया। बता दें कि नवनियुक्त एल्डरमेन करता राम गुप्ता पूर्व पार्षद के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता है। जबकि संतोष दास, तजिंदर बग्गा से लेकर अन्य मनोनीत पार्षद लंबे समय से पार्टी में पदाधिकारी व कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं।

Aldermen appointed: लखनपुर व सीतापुर में भी नियुक्तियां

अंबिकापुर के अलावा लखनपुर व सीतापुर नगर पंचायतों (Lakhanpur and Sitapur Nagar Panchayat) में भी 3-3 एल्डरमैन नियुक्ति किए गए हैं। लखनपुर में दिनेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता व मालती कश्यप तथा सीतापुर में नेमलाल गुप्ता, अमृता पैंकरा व अनेश्वर गुप्ता शामिल हैं। नगर पंचायतों में मनोनीत पार्षद के रूप में नाम शामिल किए जाने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। सभी मनोनीत पार्षदों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने कहा गया है।

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Updated on:

26 Jun 2026 02:53 pm

Published on:

26 Jun 2026 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Aldermmen appointment: अंबिकापुर निगम में 9 तो लखनपुर और सीतापुर में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति, इन नामों पर लगी मुहर

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