Fire Safety Audit: लखनऊ गेमिंग जोन में आग के बाद अंबिकापुर में फायर सेफ्टी ऑडिट, 24 कोचिंग और हॉस्टल फेल, नोटिस जारी

अंबिकापुर. उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक गेमिंग जोन (Fire in Lucknow gaming zone) और कोचिंग संस्थान में भीषण आगजनी में 15 लोगों की मौत के बाद अंबिकापुर में भी जांच शुरु हो गई है। शहर के निजी कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी पाए गए हैं। दमकल विभाग (Fire brigade department) की ओर से पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट में जांचे गए 24 निजी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं मिला। इसके बाद सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।