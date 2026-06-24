CRPF Jawan Commits Suicide: सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या, जम्मू-कश्मीर में था पदस्थ, पत्नी से झगड़े के बाद रस्सी लेकर चढ़ गया था पेड़ पर

अंबिकापुर. सीआरपीएफ के एक जवान बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने घर में बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या (CRPF jawan commits suicide to hang) कर ली। परिजन उसे पेड़ से उतारकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। यह घातक कदम उठाने से पहले पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि 6 महीने पूर्व भी उसने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या (Commits suicide) करने की कोशिश की थी। उसने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताडऩा का आरोप लगाया था। इस दौरान उसने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वह लंबे समय तक चले इलाज के बाद ड्यूटी पर लौटा था। इन दिनों वह छुट्टी लेकर घर आया था।