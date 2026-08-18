Lamgaon Hanuman Temple: मन्नत पूरी हुई तो खुशी से झूम उठा श्रद्धालु, लमगांव हनुमान मंदिर में चढ़ाया 11 लाख का स्वर्ण मुकुट

बतौली। जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी एक हनुमान भक्त की मन्नत पूरी हो गई तो वह व उसका परिवार खुशी से झूम उठा। फिर उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए सरगुजा जिले के लमगांव स्थित हनुमान मंदिर (Hanuman Temple) में करीब 11 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट चढ़ाया। इस चढ़ावे की खास बात यह रही कि उसने अपना नाम उजागर न करते हुए गुप्त दान किया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस गुप्त दान के लिए श्रद्धालु को धन्यवाद दिया गया है। बता दें कि लमगांव स्थित हनुमान जी की प्रतिमा सरगुजा समेत प्रदेशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यहां आकर जो भी श्रद्धालु मन्नत मांगता है, वह पूरी होती है।