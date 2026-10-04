Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो से विवाद के बाद BJP नेता को थाने ले गई पुलिस, टीआई के चेंबर में CSP से हुई तू-तू-मैं-मैं, See Video

अंबिकापुर। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो (Social Media Influencer Akanksha Toppo) द्वारा लगातार सीएम, मंत्री, विधायक से लेकर विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। इसकी शिकायत भी कई बार थाने में हो चुकी है। लोगों का कहना है कि वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें जलील करती है। पिछले कुछ दिनों से आकांक्षा टोप्पो द्वारा भाजपा नेता धीरज सिंह के खिलाफ भी टिप्पणी की जा रही थी। इसी बात को लेकर रविवार की दोपहर घड़ी चौक स्थित एक होटल में दोनों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस भाजपा नेता को अपने वाहन में बैठाकर ले गई, जबकि आकांक्षा टोप्पो व उसके सहयोगी निजी वाहन में कोतवाली पहुंचे।