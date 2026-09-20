Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ महिला BDC ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मुझे बदनाम कर रही, See Video

बीडीसी प्रिया सिंह ने बताया कि उक्त घटना को लेकर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर (Social Media Influencer) आकांक्षा टोप्पो द्वारा उनका नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पद का दुरुपयोग कर रही है। जबकि उक्त मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे कार्यक्रम के बाद घर आ चुकी थीं। उन्होंने बताया कि कोतवाली थाने की ओर से मामले में कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया गया है। यदि 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो वे एसपी से मामले की शिकायत करेंगीं।