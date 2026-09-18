Ambikapur Central Jail में बंद महिला बंदी की मौत, जेल अधीक्षक बोले- मृतका के 2 पते, लेकिन नहीं हो पा रहा संपर्क

अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में निरुद्ध एक महिला बंदी (Female prisoner died) की तबियत खराब होने पर 17 सितंबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। इसी बीच गुरुवार की रात उसकी मौत हो गई। इस मामले में महिला के परिजनों से जेल प्रबंधन का संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। जेल अधीक्ष का कहना है कि महिला के 2 पते हैं। फिलहाल मामले की सूचना कलेक्टर व कोर्ट में दी गई है। परिजनों के आने के बाद पीएम पश्चात शव उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। बता दें कि सेंट्रल जेल में निरुद्ध बंदियों की स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनमें से कई की मौत (Central jail Prisoner death case) हो चुकी है।