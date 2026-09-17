Surguja Murder Case: छोटी बहू के नाम की जमीन तो बड़े बेटे ने पिता को मार डाला, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अंबिकापुर। जमीन का एक हिस्सा छोटी बहू के नाम करने पर बड़ा बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने पिता की हत्या (Father murder in Surguja) कर दी थी। मामला नवंबर 2025 का है। आरोपी पुत्र अंबिकापुर में नौकरी करता था। जबकि पिता छोटे बेटे व बहू के साथ गृहग्राम सीतापुर थाना क्षेत्र में रहता था। जब उसे पता चला कि पिता ने जमीन का कुछ हिस्सा छोटी बहू के नाम कर दिया है तो वह घर पहुंचा। पिता के नहीं मिलने पर वह उसे खोजने निकला। इस दौरान पिता सब्जी बेचकर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में उसने पिता की डंडे से बेदम पिटाई कर दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें गुरुवार को फैसला सुनाते ही प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।