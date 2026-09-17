Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बोले- अभी तो हम फील्डिंग कर रहे और भाजपा के विकेट गिरने लगे हैं, हमारी बैटिंग अभी बाकी है

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग स्तरीय ब्लॉक अध्यक्ष व ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हो गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज (Chhattisgarh Congress President) अंबिकापुर में थे। शहर के होटल मयूरा में उन्होंने प्रेस कांफे्रंस कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो हम फील्डिंग कर रहे हैं और भाजपा के विकेट गिरने लगे हैं। हमारी तो अभी बैटिंग भी शुरु नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। 2028 के चुनाव में हम अपनी सरकार बनाएंगे।