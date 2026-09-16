Ambikapur Contract Killing: सुपारी देकर बिहार से बुलाया 3 बदमाश, फिर दिनदहाड़े करा दी ससुर की हत्या, आरोपी CCTV में कैद, दामाद समेत 2 पकड़े गए

अंबिकापुर। शहर के रसूलपुर मोहल्ले में बुधवार की सुबह घर में घुसकर 3 अज्ञात बदमाशों ने 70 वर्षीय एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत (Ambikapur knife attack) में उसे छोडक़र तीनों बदमाश फरार हो गए थे। हमले में घायल व्यक्ति को तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई। बीच शहर हुई इस घटना की सूचना पर आईजी, एसपी समेत फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में तीनों बदमाश भागते हुए नजर आए। आरोपियों को पकडऩे शहर समेत जिलेभर में नाकेबंदी कराई गई है। इसी बीच पता चला कि दामाद ने बिहार से सुपारी देकर 3 बदमाशों को बुलाया था। उसने ही हत्या कराई है। इस पर पुलिस ने दामाद समेत 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जबकि अन्य की तलाश जारी है।