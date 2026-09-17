Ambikapur News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घर लौट रही 16 वर्षीय छात्रा की मौत, परिजन बोले- डॉक्टरों ने दी थी मौखिक छुट्टी

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम चुनापाथर निवासी 16 वर्षीय 8वीं की छात्रा की घर लौटते समय रास्ते में मौत हो गई। वह विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय से थी। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल अंबिकापुर (Medical college hospital Ambikapur) से उपचार के दौरान उसे मौखिक छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। परिजन बुधवार की रात वाहन से लेकर उसे घर जा रहे थे। इसी बीच अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर घाट पेंडारी के पास उसकी तबीयत बिगड़ी और करीब रात 2.30 बजे उसने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वाहन में उसकी बीमार मां भी सवार थी। मामले में परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।