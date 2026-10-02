Ambikapur Open Jail: छत्तीसगढ़ की पहली फैमिली ओपन जेल अंबिकापुर में, अब परिवार के साथ रह सकेंगे 2 बंदी

इस अनूठी व्यवस्था में फिलहाल 2 बंदी अपने परिवार के साथ जेल परिसर (Central Jail Ambikapur) में रह सकेंगे। बंदी सुबह रोजगार अथवा अन्य कार्यों के लिए जेल से बाहर जा सकेंगे और शाम को लॉकअप से पहले वापस जेल लौटेंगे। यानी बंदियों को परिवार से दूर रहकर सजा काटने के बजाय परिवार के साथ रहते हुए सामान्य जीवन की ओर लौटने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अक्षय सिंह राजपूत सहित जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।