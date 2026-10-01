Ambikapur Snake Bite: मासूम बेटे को स्तनपान करा रही मां को करैत सांप ने डसा, डंडे से मार डाला, नहीं बच पाई जान

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला बुधवार की शाम जमीन पर लेटकर अपने मासूम बेटे को स्तनपान करा रही थी। इसी बीच उसके हाथ में करैत सांप (Karait Snake bite case) ने डस लिया। उसकी नजर सांप पर पड़ी तो उसने पहले बच्चे को खुद से दूर हटाया, फिर डंडे से सांप को मार डाला। शोर मचाने पर पति समेत अन्य परिजन पहुंचे और उसे बतौली के शांतिपारा अस्पताल ले गए। यहां उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर रेफर करने के पश्चात मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।