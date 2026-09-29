ACB Raid: एसीबी ने बलरामपुर नान अधिकारी को 22 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, See Video

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारी को एसीबी (Anti Corruption Bureau) की टीम ने 22 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसकी शिकायत अंबिकापुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा एसीबी से की गई थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन करने के बाद मंगलवार की दोपहर नान कार्यालय बलरामपुर में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान शिकायत कर्ता ने जैसे ही नान अधिकारी को केमिकल लगे 22 हजार रुपए दिए, वहां पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने नान अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी द्वारा उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।