Cricket News: 10 साल बाद सरगुजा से एक और खिलाड़ी की छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट में एंट्री, विकेट कीपर-बल्लेबाज राहुल प्रधान का चयन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ की रणजी क्रिकेट टीम (Chhattisgarh Ranji Team) में 10 साल बाद फिर सरगुजा से एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। सीतापुर ब्लॉक निवासी विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल प्रधान (Cricketer Rahul Pradhan) पर चयनकर्ताओं ने भरोसा दिखाते हुए उनका चयन किया है। राहुल प्रधान के चयन से छत्तीसगढ़ क्रिकेट के इतिहास में सरगुजा का नाम एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। इसके पूर्व बल्लेबाज आशुतोष सिंह का चयन छत्तीसगढ़ की सीनियर रणजी टीम में हुआ था। राहुल को रणजी ट्रॉफी में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने से जिले के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाडिय़ों में उत्साह का माहौल है।