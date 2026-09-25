Ambikapur Land Fraud: तालाब की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर 40 लाख में सौदा, कलेक्टर ने कराई जांच, मुख्य आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास तालाब को पाट कर कब्जा (Land fraud case) करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आजाद इराकी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के बाद कलेक्टर के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ मणिपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर व अनुसूचित जनजाति वर्ग के भू-स्वामी का फर्जी मृत्य प्रमाण पर तैयार करा कर व वंशावली में नामांतरण का दुरुपयोग कर खुद को वारिसान बताते हुए कब्जा कर बिक्री की तैयारी कर रही थी। कलेक्टर कार्यालय सरगुजा की जांच के आधार पर मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी।