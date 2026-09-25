Ambikapur News: गणेश विसर्जन के दौरान DSP की पिटाई, अफसर ने बताई आपबीती, बोले- साइड देने के लिए कहा और शुरू कर दी मारपीट

मणिपुर पुलिस के मुताबिक, दरिमा थाना प्रभारी निशांत कुर्रे (ट्रेनी डीएसपी) बीती रात करीब 10 बजे दरिमा से अंबिकापुर आ रहे थे। अंबिकापुर मार्ग में कंठी और जगदीशपुर के बीच DJ के साथ गणेश विसर्जन की झांकी और जुलूस के कारण मार्ग बाधित था। जब डीएसपी ने गाड़ी को साइड देने के लिए कहा तो विसर्जन में शामिल युवक उनसे उलझ गए और बहस करने लगे, इतने में कुछ युवक मारपीट पर उतारू हो गए। उपद्रवियों ने उनकी निजी कार में भी तोड़फोड़ की। कार के शीशे फोड़ दिए और वाहन को काफी नुकसान पहुंचाया।