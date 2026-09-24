Junior Doctor’s Protest: जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन तेज, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के OPD का 3 दिन के लिए किया बहिष्कार

अंबिकापुर। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (Ambikapur Medical College hospital) में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) का आंदोलन गुरुवार को तेज हो गया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर इंटर्न, पीजी और जूनियर डॉक्टरों ने 3 दिनों के लिए ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में जेडीए के बैनर तले डॉक्टरों ने वाहन पार्किंग के लिए बने शेड में धरना दिया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर वे अनिश्चितकाल के लिए इमरजेंसी सेवाओं से भी दूरी बना सकते हैं।