Surguja Police: एसआई-एएसआई समेत 24 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला, जानिए किसे मिला कौन सा थाना, कौन हुआ लाइन अटैच?

अंबिकापुर. पुलिसिंग में कसावट लाने के लिए डीआईजी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP Rajesh Agrawal) ने जिले के विभिन्न थानों, चौकियों एवं शाखाओं में पदस्थ 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नवीन पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया है। किसी को लाइन से थाने में भेजा गया तो किसी को थाने-चौकियों से लाइन अटैच किया गया। 24 सितंबर को जारी आदेश के तहत सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। इस फेरबदल में एसआई रश्मि सिंह को रक्षित केंद्र अंबिकापुर से प्रभारी सीसीटीएनएस शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।