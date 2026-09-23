Surguja Bee Attack: मधुमक्खियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर किया हमला, कंबल से बची जान, महिला की हालत गंभीर

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवटीकरा में खेत में काम कर रहे व मवेशी चरा रहे लोगों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले (Bee attack in Surguja) में एक ही परिवार की वृद्धा व मासूम बच्ची समेत 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां वृद्ध महिला की स्थिति गंभीर है, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद बचने के लिए सभी घर की ओर भाग रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने कंबल से ढक कर उनकी जान बचा ली।